«Удивительный сценарий»: фронтмен группы Therr Maitz застрял на Мальдивах из-за COVID-19
Музыкант рассказал, как и с кем проводит время, оказавшись на карантине в райском уголке планеты.
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Фото, видео: Instagram @therrmaitz
Основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев пожаловался фанатам, что из-за коронавируса он с супругой и маленьким ребенком «застрял» на Мальдивах на неопределенный срок. В своем Instagram музыкант опубликовал видео, где купает в океане малыша, приговаривая, что это «счастье» скоро закончится.
«Удивительно. Никогда не думал, что попаду в такой сценарий. Думаю, никто из читающих свои текущие сценарии тоже не планировал», — обратился к подписчикам Беляев.
Вокалист рассказал, что последние полгода работал в режиме нон-стоп и мечтал о путешествии вместе с семьей. Но, как говорится, бойтесь своих желаний: сегодня Антон оказался в ситуации, когда из отпуска буквально нельзя вернуться.
«Впервые мы остались на острове одни, не буквально, но единственными из гостей, и здесь нужно сказать отелю спасибо. Держать в рабочем состоянии четыре острова отеля для двух взрослых и маленького пацана — серьезная проверка для серьезного брэнда», — с иронией заметил артист.
Несмотря на всю сложность ситуации, Беляев уверяет, что не видит минусов пребывания на карантине на райском острове. Единственное, что его огорчает — постепенно скудеющее меню, поскольку поставки продуктов в отель временно прекратились. Однако теперь, по словам Антона, он наконец-то сможет похудеть.
«В общем, все это странно, но интересно. Искреннее сочувствую людям, которые заперты дома сейчас», — подытожил музыкант.
В комментариях фолловеры артиста пожелали его семье терпения и здоровья, а также отметили, что сама судьба дает музыканту хорошенько отдохнуть. Вполне вероятно, что впереди у Антона очень много работы.
«Держитесь, ребята! Все будет хорошо!»
«Вашей изоляции многие люди только позавидуют! Так что отдохните хорошенько!»
«Волшебство какое-то! Только будьте осторожны!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по ситуации с коронавирусам в России и мире на 4 апреля.
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