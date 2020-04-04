В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Операция по задержанию злоумышленника проводилась в ночь на 4 апреля. В ходе оперативного мероприятия бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. Личность преступника установлена.

«По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ* и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности МТО», — говорится в сообщении Информационного центра НАК.

НАК

Потерь среди правоохранителей нет. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал. Ведется следствие.

* — организация запрещена на территории РФ.