В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт — НАК
Личность преступника установлена.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий; НАК
В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Операция по задержанию злоумышленника проводилась в ночь на 4 апреля. В ходе оперативного мероприятия бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. Личность преступника установлена.
«По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ* и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности МТО», — говорится в сообщении Информационного центра НАК.
Потерь среди правоохранителей нет. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал. Ведется следствие.
* — организация запрещена на территории РФ.
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