Личность преступника установлена.

В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт — НАК

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий; НАК

В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). 

Операция по задержанию злоумышленника проводилась в ночь на 4 апреля. В ходе оперативного мероприятия бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. Личность преступника установлена.

«По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ* и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности МТО», — говорится в сообщении Информационного центра НАК.

НАК

Потерь среди правоохранителей нет. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал. Ведется следствие.

* — организация запрещена на территории РФ.

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