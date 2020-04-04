Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево возросло до двух человек. По предварительной информации, погиб хозяин квартиры, в которой произошел хлопок. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Из них пятеро находятся в больнице, один от госпитализации отказался.

Как стало известно 5-tv.ru, 35-летний погибший проживал там не один, о состоянии других домочадцев информации нет.

Между тем власти пока не могут установить связь еще с четырьмя жильцами пострадавшего дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эвакуированным жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево обеспечат режим самоизоляции.