Такую яичницу вы еще не пробовали! Пошаговой рецепт вкусного завтрака
Сытное блюдо готовится считанные минуты и даст заряд бодрости на весь день.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com, Stefan Klein, imagebroker/Stefan Obermeier, Ralph Kerpa
Приготовить семье быстрый, сытный, аппетитный и вкусный завтрак можно из яиц, картофеля и зелени. Оригинальным рецептом яичницы по-деревенски поделилось интернет-издание Утро.ру. На приготовление блюда, которое даст заряд энергии на весь день, уйдет около 15 минут.
Для этого потребуется: два яйца, два небольших клубня картофеля, 150 миллилитров сливок, одна луковица, столовая ложка топленого сала, зелень, щепотка соли, молотый перец или другие любимые специи.
Готовится яичница по-деревенски обычным образом — на сковороде.
Шаг первый: чистим картофель и режем его на небольшие кусочки.
Шаг второй: обжариваем картофель в топленом сале до появления золотистой корочки, добавляем мелко порезанный лук, зелень и специи и тушим на медленном огне, постоянно помешивая.
Шаг четвертый: в отдельной посуде взбиваем яйца со сливками до получения однородной смеси.
Шаг пятый: взбитые яйца заливаем на сковороду с поджаренной картошкой, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне примерно на 10 минут.
Завтрак готов. Его можно подавать с жареными хлебцами, сметаной и свежей зеленью.
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