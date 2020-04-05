Такую яичницу вы еще не пробовали! Пошаговой рецепт вкусного завтрака

Приготовить семье быстрый, сытный, аппетитный и вкусный завтрак можно из яиц, картофеля и зелени. Оригинальным рецептом яичницы по-деревенски поделилось интернет-издание Утро.ру. На приготовление блюда, которое даст заряд энергии на весь день, уйдет около 15 минут.

Для этого потребуется: два яйца, два небольших клубня картофеля, 150 миллилитров сливок, одна луковица, столовая ложка топленого сала, зелень, щепотка соли, молотый перец или другие любимые специи.

Готовится яичница по-деревенски обычным образом — на сковороде.

Шаг первый: чистим картофель и режем его на небольшие кусочки.

Шаг второй: обжариваем картофель в топленом сале до появления золотистой корочки, добавляем мелко порезанный лук, зелень и специи и тушим на медленном огне, постоянно помешивая.

Шаг четвертый: в отдельной посуде взбиваем яйца со сливками до получения однородной смеси.

Шаг пятый: взбитые яйца заливаем на сковороду с поджаренной картошкой, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне примерно на 10 минут.

Завтрак готов. Его можно подавать с жареными хлебцами, сметаной и свежей зеленью.

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