Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района.

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Местный житель расстрелял пятерых людей в поселке Елатьма Касимовского района Рязани.

Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый убийца может являться соседом погибших.

Троих людей предполагаемый злоумышленник убил на месте, еще двоих мужчин — на улице.

Также сообщается, что нападавший в настоящий момент задержан. Известна его личность — Антон Ф. 1988 года рождения.

Обстоятельства трагедии уточняются.

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