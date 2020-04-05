Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

Местный житель расстрелял пятерых людей в поселке Елатьма Касимовского района Рязани.

Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый убийца может являться соседом погибших.

Троих людей предполагаемый злоумышленник убил на месте, еще двоих мужчин — на улице.

Также сообщается, что нападавший в настоящий момент задержан. Известна его личность — Антон Ф. 1988 года рождения.

Обстоятельства трагедии уточняются.