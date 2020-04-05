Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Местный житель расстрелял пятерых людей в поселке Елатьма Касимовского района Рязани.
Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый убийца может являться соседом погибших.
Троих людей предполагаемый злоумышленник убил на месте, еще двоих мужчин — на улице.
Также сообщается, что нападавший в настоящий момент задержан. Известна его личность — Антон Ф. 1988 года рождения.
Обстоятельства трагедии уточняются.
Читайте также
+1° 762 мм рт. ст.
51%
51%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?