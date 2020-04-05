Скончался писатель-фантаст Владимир Свержин

Украинский писатель-фантаст Владимир Свержин скончался на 56-году жизни. О смерти коллеги в своем Facebook сообщил публицист Борис Вишневский. По предварительной информации, писатель скончался от сердечного заболевания.

«Друзья-любители фантастики, у нас еще одна потеря. Вера Камша (писательница в стиле фэнтези — Прим.ред.) написала мне, что скоропостижно (сердце) умер Владимир Свержин», — написал Вишневский в социальной сети.

Владимир Свержин (настоящая фамилия Фидельман — Прим.ред.) писал книги в жанре альтернативной истории и фэнтези. Поклонникам данного направления в литературе должны быть известны такие его произведения как: «Закон Единорога», «Корни огня», «Сыщик для феи», «Война ротмистра Тоота» из серии «Обитаемый остров», «Страж каменных богов» и многие другие книги автора.