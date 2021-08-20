Что значит «Я тебя люблю» от людей разных знаков зодиака

Как часто мы ждем от своего избранника заветную фразу: «Я тебя люблю». Но стоит помнить, что даже когда она произнесена, это еще не гарантия, что ваш партнер имел в виду именно то, чего ждали вы. Как пишет издание Femmie, люди с разными знаками зодиака вкладывают в эти слова совершенно непохожие смыслы.

Овен

«Я без ума от всего, что ты делаешь».

Овны преданы своим возлюбленным, а потому все, что вы для них делаете, заставит их чувственно переживать — и ваши победы, и поражения. Признание в любви от них означает, что мы стали для них целой Вселенной.

Телец

«Я тебе доверяю».

Тельцы осторожны, их доверие трудно завоевать. Они прощупывают почву и тщательно выбирают, с кем рядом быть. Если Телец вам сказал о любви, значит, вы прошли проверку, и ему рядом с вами действительно хорошо.

Близнецы

«Рядом с тобой я настоящий».

Близнецы довольно скрытны. На публике они общительны, любят поболтать и даже посплетничать, но внутри у них совсем другая начинка. Если вам признался в любви человек этого знака, он готов открыться вам полностью.

Рак

«Никогда не исчезай!»

Такое признание говорит о том, что вами дорожат, и вы смогли зацепить Рака. Этот знак по натуре своей увязает в отношениях всегда по уши, он не скрывает чувств и трудно переживает разрыв.

Лев

«Ты победила».

Львы любвеобильны, но с трудом принимают отношения всерьез. Для них это поражение, а проигрывать они не любят. Но если уж Лев сказал «люблю», значит, он готов смириться с тем, что вы рядом не просто так, вы это право отстояли.

Дева

«Я вижу долгие отношения с тобой».

Дева серьезна и спутника жизни выбирает так, чтобы провести с ним не один гон. Если она говорит о любви, значит, у нее на вас далекие планы. Имейте в виду, Дева потребует после этого от вас готовности к обязательствам.

Весы

«Я тебя пойму или хотя бы попытаюсь».

Весам не так уж просто понять другого человека. Они зациклены на себе, но, если говорят «люблю», это верный знак, что они готовы изменить свою картину мира, приняв в нее вас.

Скорпион

«Я буду тебя защищать».

Скорпионы не только хорошие манипуляторы, но и настоящие защитники. Они берут под крыло только тех, кто им по-настоящему дорог. Поэтому фраза «Я тебя люблю» для них равнозначна тому, что теперь они за вас в ответе.

Стрелец

«Я активно участвую в наших отношениях, по крайней мере, сейчас».

Стрельцы любят свободу, для них будущее туманно. Иногда они кажется легкомысленными, но это не всегда так. Выбирая того, кому скажут о любви, они принимают условия игры и честно пытаются их соблюдать.

Козерог

«Успех — это моя миссия».

Козероги скорее успешные карьеристы, чем надежные любовники. Но если вы для них стали на первое место и вам признались в чувствах, верьте, теперь вы — часть их успеха.

Водолей

«Я за тобой в огонь и в воду».

Водолеи не любят серьезные отношения, они их боятся. Но если Водолей говорит «люблю», значит, он смирился и теперь будет с вами надолго. При этом он готов к трудностям, которые всегда случаются в паре.

Рыбы

«Я прощу тебе все ошибки».

Романтичные Рыбы очень влюбчивы. И почти всегда прощают своей половинке любые промахи, капризы и ошибки. Это часто им мешает по жизни, да и выбирают они не всегда подходящих кандидатов для отношений. Но для них «люблю» верный знак готовности принять вас таким, как есть.

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