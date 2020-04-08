Бывшая жена Евгения Петросяна пообещала удивить зрителей кардинальным преображением.

«В активном поиске»: Помолодевшая Елена Степаненко ищет жениха в новом шоу

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко ищет жениха в рамках своего нового шоу. Помолодевшая 66-летняя юмористка в программе на федеральном телеканале пообещала удивить зрителей яркими образами и кардинальным преображением.

Стоит отметить, что Елена Степаненко изменилась до неузнаваемости. Артистка заметно постройнела и, по всей видимости, решила выйти за рамки своего творческого образа.

«Елена Степаненко в активном поиске, она готова к новым встречам на своей территории», — цитирует Starhit.ru анонс ее шоу.

Сама юмористка отметила, что давно намеревалась попробовать что-то новенькое и новая программа на телевидении именно то, что чего ей не хватало.

«Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны», — сказала Елена Степаненко.

russia.tv

По некоторым данным, одним из первых гостей артистки станет ее коллега Ефим Шифрин. Он намерен продемонстрировать зрителям навыки выполнения силовых упражнений и подъема штанги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как худеют Степаненко, Бабкина и Лолита.

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