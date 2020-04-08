Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после дебоша в аэропорту Ижевска
5 апреля высокопоставленного чиновника задержала полиция после того, как он вступил в конфликт с сотрудниками воздушной гавани и начал ругаться матом.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников был исключен из «Единой России» поле скандала в ижевском аэропорту. Соответствующие меры в отношении главы ведомства рекомендовала принять комиссия по этике, и решение было единогласно поддержано.
Комментируя действия высокопоставленного чиновника, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что поведение Овсянникова не соответствует этическим нормам партии.
«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — цитирует Турчака ФАН.
Секретарь генсовета политической организации добавил, что руководство партии уже направило обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В послании поднимается вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности замглавы Минпромторга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что
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