Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников был исключен из «Единой России» поле скандала в ижевском аэропорту. Соответствующие меры в отношении главы ведомства рекомендовала принять комиссия по этике, и решение было единогласно поддержано.

Комментируя действия высокопоставленного чиновника, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что поведение Овсянникова не соответствует этическим нормам партии.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — цитирует Турчака ФАН.

Секретарь генсовета политической организации добавил, что руководство партии уже направило обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В послании поднимается вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности замглавы Минпромторга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дебош в аэропорту Ижевска Дмитрий Овсянников устроил вечером 5 апреля. Сначала он долго не мог пройти через рамки металлоискателя, а потом удивился требованию предъявить проездные документы. По словам очевидцев, пассажир начал ругаться матом, предъявил удостоверение замглавы Минпромторга и был задержан сотрудниками полиции. В его отношении составили административный протокол.