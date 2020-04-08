В Челябинской области школьницы спасли двух детей – мальчики провалились под лед в траншее с водой. Коммунальщики вырыли яму, чтобы очистить местный пруд, но после так и оставили. К моменту, когда девочки заметили тонувших, один из них уже ушел под воду. На спасение оставались секунды.

Корреспондент Светлана Свечкарева встретилась с героями этой истории. Подробности в репортаже.