В Челябинской области школьницы спасли двух детей, провалившихся под лед
Мальчики начали тонуть в траншее с водой, вырытой коммунальщиками для очистки местного пруда.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В Челябинской области школьницы спасли двух детей – мальчики провалились под лед в траншее с водой. Коммунальщики вырыли яму, чтобы очистить местный пруд, но после так и оставили. К моменту, когда девочки заметили тонувших, один из них уже ушел под воду. На спасение оставались секунды.
Корреспондент Светлана Свечкарева встретилась с героями этой истории. Подробности в репортаже.
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