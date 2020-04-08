В Мосгордуме рассказали о состоянии госпитализированной с пневмонией Бабкиной

Состояние советской и российской эстрадной певицы Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована с пневмонией, стабильное. Ухудшения самочувствия звезды не наблюдается. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. В интервью РБК политик подтвердил диагноз артистки и отметил, что тест пациентки на коронавирус показал отрицательный результат.

В то же время ранее Елена Малышева сообщила, что Бабкина в настоящий момент находится в реанимации. По словам телеведущей, «ситуация серьезная».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале месяца у певицы Надежды Бабкиной возникли проблемы с сердцем. Близкие вызвали медиков. В клинике артистке поставили диагноз — пневмония. Позже Евгений Герасимов сообщил, что звезду ввели в состояние медикаментозной комы, однако Малышева эту информацию не подтвердила.