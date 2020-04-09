Бывший КВНщик бестактно сравнил известную телеведущую с путаной.

Александр Гудков довел до слез Ксению Собчак жесткой шуткой

Фото: Instagram @gudokgudok

Шоумен Александр Гудков, ставший очередным гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», довел ведущую до слез жесткой шуткой. Сначала бывший КВНшик признался, что его активно отговаривали от участия в программе, аргументируя это нелицеприятными для Ксении доводами, однако слушать советов он не стал.

«Если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вот такое мне произнесли слово. Но меня это даже больше завело. В тебе есть самоирония, что сейчас все реже случается», — цитирует Гудкова интернет-портал Woman.ru.

В ходе беседы речь зашла о гранях допустимого — о чем можно шутить, а над чем смеяться неприемлемо. Собчак предложила сыграть в «Лигу плохих шуток»: телеведущая озвучивала спорные остроты, а Александр должен был их оценивать. В какой-то момент шоумен изъявил желание рассказать несколько собственных неудачных каламбуров, в том числе и про свою собеседницу.

«Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать», — пошутил Гудков.

Ведущая отреагировала неожиданно эмоционально.

«Ну зачем ты так со мной? Я реально не понимаю, мне казалось, у нас хорошее интервью будет, Саш. Зачем ты так делаешь?» — сказала Ксения со слезами на глазах.

Но вот, насколько серьезную травму нанесла телезвезде жесткая шутка, или это была не более чем актерская игра, и переживающие, и злорадствующие смогут только, дождавшись следующей части шоу. Первая на этой реплике закончилась.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак расплакалась от обиды во время теледебатов, когда баллотировалась в президенты России в 2018 году.

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