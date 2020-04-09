Министр обороны обратился к главе Следственного комитета с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

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Фото, видео: ТАСС / Ерешко Алексей, 5-tv.ru

Министр обороны Сергей Шойгу обратился в Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку действиям властей отдельных зарубежных стран.

За принятые ими решения о сносе мемориалов погибшим советским воинам их нужно привлечь к уголовной ответственности. В качестве примера министр привел снос памятника маршалу Коневу в Праге, уничтоженный по инициативе старосты района.

Кроме этого в своем обращении глава оборонного ведомства отметил что в последнее время руководители ряда государств пытаются исказить историю и принизить роль нашей страны во Второй мировой войне.

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