Министр обороны Сергей Шойгу обратился в Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку действиям властей отдельных зарубежных стран.

За принятые ими решения о сносе мемориалов погибшим советским воинам их нужно привлечь к уголовной ответственности. В качестве примера министр привел снос памятника маршалу Коневу в Праге, уничтоженный по инициативе старосты района.

Кроме этого в своем обращении глава оборонного ведомства отметил что в последнее время руководители ряда государств пытаются исказить историю и принизить роль нашей страны во Второй мировой войне.