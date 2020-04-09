Певец призвал всех беречь свое здоровье и поблагодарил врачей за спасение.

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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Певец Игорь Николаев поделился с подписчиками фото в инвалидном кресле, сделанным в больнице в Коммунарке, где артист лечился от пневмонии. Сейчас певец уже вернулся домой и решил публично высказать слова благодарности медикам, а также всем, кто его поддерживал в это непростое время. Кроме того, он счел своим долгом предупредить поклонников об опасности болезни и призвать их быть внимательными к своему здоровью.

«Спасибо огромное моим врачам! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя! Всем здоровья!» — написал Игорь Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

Фанаты восприняли весть о возвращении домой с радостью и писали артисту слова поддержки. Отметились в комментариях и некоторые знаменитости — Николай Басков, Яна Чурикова и другие медийные личности.

«Слева богу, все позади! Врачам низкий поклон», — написал певец.

«Вот это кадр. В нем все говорит, особенно глаза. Как же здорово, Игорь, очень ждали хороших вестей, когда ты молчал в соцсетях, здоровья тебе и близким!» — пожелала Чурикова.

«Крепкого здоровья тебе, дорогой друг! Береги себя!» — отметился Александр Серов.

«Игореша!!! Будь Здоров!!! Пожалуйста, не болей больше даже обычным насморком!» — призвала Лолита Милявская.

Однако некоторых поклонников снимок все же заставил поволноваться. Подписчики отметили, что никогда бы больше не хотели видеть любимого артиста в инвалидном кресле.

Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусом, когда почувствовал себя плохо. Тест на COVID-19 оказался отрицательным, но врачи обнаружили воспаление легких. Ранее 5-tv.ru писал, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала возвращение отца семейства из больницы к детям.

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