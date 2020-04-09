Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 3 апреля монумент был убран с постамента, несмотря на возражения российских властей и президента Чехии Милоша Земана.

По словам российского дипломата, снос культурного объекта является «беспрецедентным по своему варварскому характеру» шагом. Она выразила надежду, что такая деятельность будет юридически признана преступлением, пишет «Интерфакс».

«Особенно вопиющим этот акт политического вандализма выглядит потому, что совершен накануне 75-летия окончания Второй мировой войны», — отметила представитель внешнеполитического ведомства

По мнению Захаровой демонтаж памятника Маршала СССР в столице Чехии «может стать долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях» Москвы и Праги. Дипломат добавила, что на такие возмутительные действия последует ответ московских властей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу сняли с пьедестала в Праге 3 апреля.

Иван Конев — маршал СССР, командовавший войсками первого Украинского фронта, который избавил столицу Чехии от нацистов 9 мая 1945 года.