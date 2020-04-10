Опубликованы первые главы книги звезды «Уральских пельменей»

Первые главы книги Юлии Михалковой увидели свет на просторах интернета. С разрешения автора их опубликовал портал URA.RU. Дебютный опыт звезды шоу «Уральских пельменей» посвящен ее жизни «без купюр». Работа получила смелое название «Не говори мужчинам „Нет“», но позыв автора обратен первому впечатлению от этого лозунга. В книге на личном примере артистка захотела показать, что для достижения успеха в мужском мире не обязательно бросаться в объятья сильных мира сего. Но важно не забывать доброту и не отвергать любой опыт.

Опыт Михалковой вобрал в себя участие в студенческом КВН и в праймериз «Единой России» как кандидата в депутаты Госдумы, работу на телевидении до «Уральских пельменей» и вместе с ними, эксперименты в музыкальной карьере и прочее. Начинающая писательница в ироничной манере рассказала про выборы, закулисную жизнь, интриги и отчаянных поклонников.

В одной из глав Юлия вспомнила, как во время сурового уральского корпоратива «спала с медведем» и опохмелялась рассолом. Медведем выступила шкура животного, на которой девушка обнаружила себя после отключки.

В другой части книги автор поведала, как вместе с коллективом артистов дважды пыталась избавиться от чугунного бюста Ленина, который им подарила делегация чиновников в одном из уездных городов. Курьезный случай закончился тем, что увесистое изваяние советского вождя закрыли в кабинке туалета в аэропорту.

Кроме того, Михалкова рассказала об опыте ведения прогноза погоды на телевидении. После нахлынувшего потока жалоб на неточную информацию о погодных условиях девушка решилась на отчаянный шаг: стала править в эфире температуру и осадки красным карандашом, полагаясь на женскую интуицию. Жалоб на неточные прогнозы стало гораздо меньше.

По словам автора, издание отправлено в печать и появится в книжных магазинах страны в мае.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова показала смелую обложку своей будущей книги.