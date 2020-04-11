«Ломит кости»: крестная Светланы Лободы заразилась коронавирусом

Коронавирус не обходит стороной и семьи знаменитостей. Певица Светлана Лобода рассказала изданию Super.ru, что COVID-19 заразилась ее крестная мама, живущая в США.

По словам звезды, ее 54-летняя родственница ухаживала за больным мужчиной в тяжелом состоянии, и, вероятно, в этот момент подхватила инфекцию.

«И вот она, ей 54 года, лежит дома, лечится. Говорит, что основной симптом действительно — потеря обоняния, потом ломота в костях, болит все тело», — рассказала Лобода.

Сама певица, как может оказывает помощь пожилым людям, которые оказались без поддержки во время карантина. Она отправляет им боксы с продуктами по 15-30 килограммов. В наборы, по ее словам, входят продукты с длительным сроком хранения: крупы, хлеб, яйца.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лобода трогательно поздравила с днем рождения своего концертного директора и продюсера Нателлу Крапивину, с которой работает вместе уже десять лет.

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