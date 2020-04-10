Виторган публично признал, что Собчак умнее его
Бывшие супруги подискутировали о книгах в соцсети.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @mvitorgan
Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган до сих пор поддерживают общение, несмотря на то, что совсем мирным их развод назвать трудно. Однако сегодня они по-прежнему воспитывают общего сына Платона и даже иногда следят за жизнью друг друга в Instagram.
На днях Виторган рассказал, как штудирует в изоляции книгу Эрвина Шредингера «Что такое жизнь?». Актер признался, что ему с трудом даются все точные науки, но иногда просыпается интерес к ним как к способу познания мира, своего рода философии. Однако, на этот раз чтение не пошло.
«Три дня я пытаюсь „набрать скорость“ с этой маленькой книжечкой, но только буксую и увязаю еще больше. Думаю отложить, набраться жизненного опыта, самоуверенности и ощущения собственной значимости и вернуться к ней с умным видом. Пока пойду пока на Шопенгауэре передохну», — написал Виторган, поинтересовавшись, а что думают по этому поводу подписчики.
Бывшая супруга в комментариях не преминула сказать, что читала это произведение и очень его любит. Виторган в ответ признал, что Ксения Анатольевна умнее его.
«Я обожаю эту книгу. В институте писала работу про философскую концепцию неприсутствия в пространстве по этой книге», — отметилась Собчак.
«Ты умнее меня. Я не могу ее обожать, потому что не могу прочитать пока», — легко признал свой проигрыш в этом шуточном споре актер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган вызвал зависть у Судзиловской кастрюлей пасты и икрой.
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