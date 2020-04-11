Ведущая при этом пожелала счастья и радости своим поклонникам.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Ничье терпение не безгранично, не выдержала и телеведущая Лариса Гузеева. Она решительно закрыла комментарии в Instagram, но гуманно объяснила поклонникам свое решение.

«Рассказываю, почему я закрыла комменты: в последнее время просто наплыв хейтеров, злобных и вонючих. Ну молодые уродцы ладно — их никто не хочет, и никто им не дает. Что им остается делать? А взрослым теткам зачем? Идите, отмойте свои рты и жилище! Ну, а моим любимым подписчикам, как всегда — счастья и радости!» — ласково написала Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

До этого ведущая делилась забавными видео с участием своего мужа, молящегося на холодильник во время карантина, а также показывала, как ее дочь сделала оригинальный сценический мэйкап, сидя в изоляции. Видимо, число хейтеров превысило допустимую норму, и ведущая решила временно «изолироваться» от ненависти пользователей сети.

Это не первый раз, когда Гузеева дает волю эмоциям и не лезет за словом в карман. Так, недавно она вскипела, увидев число нарушающих карантин москвичей в солнечную погоду на улицах столицы. Как писал 5-tv.ru, тогда Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции.

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