Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт.
Фото: Instagram @bulanova.official
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт.
Как стало известно 5-tv.ru, заслуженная артистка находится в сознании. Ей будет проведено полное обследование.
Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица. Всенародную популярность получила еще в 90-е годы, исполнив хиты «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет».
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