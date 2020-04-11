По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт.

Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге

Фото: Instagram @bulanova.official

Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт.

Как стало известно 5-tv.ru, заслуженная артистка находится в сознании. Ей будет проведено полное обследование.

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица. Всенародную популярность получила еще в 90-е годы, исполнив хиты «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет».

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