Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт.

Как стало известно 5-tv.ru, заслуженная артистка находится в сознании. Ей будет проведено полное обследование.

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица. Всенародную популярность получила еще в 90-е годы, исполнив хиты «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет».