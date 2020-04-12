Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Видео с их обращением опубликовано на канале Роскосмоса в YouTube.

В начале ролика Олег Скрипочка напомнил, что ровно 59 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос.

«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», — продолжил следом за ним Анатолий Иванишин.

Взяв микрофон, Иван Вагнер сказал, что для каждого россиянина Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо легко узнают, а улыбка вдохновляет новые поколения космонавтов и астронавтов.

«С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», — заключил Вагнер.

Как напоминает «Экономика сегодня», День космонавтики впервые отпраздновали в СССР в 1962 году. Это произошло на следующий год после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос и облетевшим Землю.

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Кроме того, 12 апреля 1981 года стартовал первый полет по программе Space Shuttle. Эти события отметаются во многих городах мира тематическими вечеринками «Юрьева ночь».

Ранее 5-tv.ru опубликовал праздничный тест ко Дню космонавтики.