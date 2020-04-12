Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был выписан из больницы. Об этом говорится в распространенном канцелярией сообщении. В медицинском учреждении Джонсон проходил лечение от нового коронавируса COVID-19. Отмечается, что сейчас глава кабмина находится в загородной резиденции. По совету врачей к работе в самое ближайшее время он не вернется.

Как сообщал 5-tv.ru, симптомы коронавируса у 55-летнего премьера появились еще в конце марта. 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов. На следующий день главу британского правительства поместили в отделение интенсивной терапии. Пока его функции временно выполняет глава МИД Доминик Рааб.

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