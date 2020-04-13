Восьмиэтажный жилой дом полыхает на юго-западе Москвы
Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Восьмиэтажный жилой дом загорелся на юго-западе Москвы. Пожар на Ленинском проспекте, 62/1 начался около 4.00 утра. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении на площади 100 квадратных метров, однако огонь стремительно распространяется и в настоящее время пожар охватил одну тысячу квадратных метров.
По данным ГУ МЧС РФ по Москве, спасатели вызволили из зоны ЧП четырех человек.
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