«Школьница!» — Екатерина Климова в секси-образе восхитила подписчиков
Актриса опубликовала в сети снимок, сделанный во время самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует у компьютерного стола в образе секси-школьницы. 42-летняя знаменитость сделала себе белые банты, надела фартук и очки. Правой рукой актриса держит подмышкой учебник.
«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — написала Екатерина Климова.
Многочисленные поклонники знаменитости испытали восхищение от ее образа. Комментарии, оставленные под постом, говорят сами за себя.
«Вечно молодая! Умница!»
«Ух, красоточка! Секси!»
«Моя прекрасная школьница»;
«Какая прелесть!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что роковая красота Екатерины Климовой помогла разоблачить американских коррупционеров.
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