Актриса опубликовала в сети снимок, сделанный во время самоизоляции из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует у компьютерного стола в образе секси-школьницы. 42-летняя знаменитость сделала себе белые банты, надела фартук и очки. Правой рукой актриса держит подмышкой учебник.

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — написала Екатерина Климова.

Instagram @klimovagram

Многочисленные поклонники знаменитости испытали восхищение от ее образа. Комментарии, оставленные под постом, говорят сами за себя.

«Вечно молодая! Умница!»

«Ух, красоточка! Секси!»

«Моя прекрасная школьница»;

«Какая прелесть!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что роковая красота Екатерины Климовой помогла разоблачить американских коррупционеров.

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