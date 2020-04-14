Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует у компьютерного стола в образе секси-школьницы. 42-летняя знаменитость сделала себе белые банты, надела фартук и очки. Правой рукой актриса держит подмышкой учебник.

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — написала Екатерина Климова.

Instagram @klimovagram

Многочисленные поклонники знаменитости испытали восхищение от ее образа. Комментарии, оставленные под постом, говорят сами за себя.

«Вечно молодая! Умница!»

«Ух, красоточка! Секси!»

«Моя прекрасная школьница»;

«Какая прелесть!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что роковая красота Екатерины Климовой помогла разоблачить американских коррупционеров.