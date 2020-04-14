Хлопок произошел на химзаводе в Тверской области
По предварительной информации, взорвались емкости с соляной кислотой.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Хлопок произошел на химзаводе в Тверской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент зафиксирован на Редкинском опытном заводе по производству химической продукции.
По предварительной информации, взорвались емкости с соляной кислотой. Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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