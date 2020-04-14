О сроках запуска тяжелой российской посадочной станции «Луна-27» рассказал генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

Россия планирует «застолбить» место для базы на Луне в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) им. С. А. Лавочкина Владимир Колмыков рассказал, что в августе 2025 года планируется запуск на Луну российской тяжелой посадочной станции «Луна-27». Вокруг нее в будущем на естественном спутнике Земли может начать развиваться российская инфраструктура.

По словам Колмыкова, в настоящий момент опытно-конструкторские работы, в рамках которых создается посадочная станция «Луна-27», находятся на стадии разработки документации.

«Срок завершения разработки конструкторской документации — ноябрь 2021 года. Запуск запланирован на август 2025 года», — цитирует РИА Новости эксперта.

В 2018 году стало известно, что Россия собирается построить на Луне обитаемую базу с обсерваториями. Сообщалось, что концепция освоения спутника Земли подразумевает пилотируемую программу с аппаратами «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. В документе подчеркивается, что Америка не считает космос «всеобщим достоянием».

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