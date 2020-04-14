Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 2774 человека
Новые случаи COVID-19 выявили в 51 регионе нашей страны, выздоровели 224 человека.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
За последние сутки в России коронавирус выявили у 2774 человек. По данным Оперативного штаба, новые случаи COVID-19 зафиксировали в 51 регионе нашей страны. Полностью излечились от этого недуга 224 человека. Скончались 22 человека.
Набольшее число случаев заражения диагностировано в столице — 1489, в Московской области — 460, в городе на Неве — 121.
Более 85% заболевших — младше 65 лет, 5% из них — дети. Согласно статистике, половина из инфицированных — младше 45 лет.
Москва — 1489
Московская область — 460
Санкт-Петербург — 121
Республика Коми — 97
Нижегородская область — 68
Тамбовская область — 35
Ленинградская область — 35
Смоленская область — 34
Рязанская область — 27
Пермский край — 27
Республика Татарстан — 23
Республика Башкортостан — 22
Красноярский край — 21
Ростовская область — 20
Республика Северная Осетия — 18
Владимирская область — 16
Республика Дагестан — 16
Калужская область — 15
Чеченская Республика — 15
Ханты-Мансийский АО — 15
Тюменская область — 14
Республика Мордовия — 13
Республика Марий Эл — 11
Самарская область — 11
Белгородская область — 10
Ивановская область — 10
Ставропольский край — 9
Республика Бурятия — 9
Воронежская область — 8
Оренбургская область — 8
Свердловская область — 8
Республика Хакасия — 8
Орловская область — 7
Вологодская область — 7
Республика Адыгея — 7
Томская область — 7
Удмуртская Республика — 6
Липецкая область — 5
Калининградская область — 5
Краснодарский край — 5
Саратовская область — 5
Челябинская область — 5
Алтайский край — 5
Иркутская область — 4
Приморский край — 4
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Волгоградская область — 2
Архангельская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Магаданская область — 1
На данным момент в России зарегистрировано 21 102 случая инфицирования коронавирусом. При этом число выздоровевших увеличилось до 1694 человек, скончались — 170.
Почти все умершие имели сопутствующие заболевания.
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