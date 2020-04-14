Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 2774 человека

За последние сутки в России коронавирус выявили у 2774 человек. По данным Оперативного штаба, новые случаи COVID-19 зафиксировали в 51 регионе нашей страны. Полностью излечились от этого недуга 224 человека. Скончались 22 человека.

Набольшее число случаев заражения диагностировано в столице — 1489, в Московской области — 460, в городе на Неве — 121.

5-tv.ru

Более 85% заболевших — младше 65 лет, 5% из них — дети. Согласно статистике, половина из инфицированных — младше 45 лет.

Москва — 1489

Московская область — 460

Санкт-Петербург — 121

Республика Коми — 97

Нижегородская область — 68

Тамбовская область — 35

Ленинградская область — 35

Смоленская область — 34

Рязанская область — 27

Пермский край — 27

Республика Татарстан — 23

Республика Башкортостан — 22

Красноярский край — 21

Ростовская область — 20

Республика Северная Осетия — 18

Владимирская область — 16

Республика Дагестан — 16

Калужская область — 15

Чеченская Республика — 15

Ханты-Мансийский АО — 15

Тюменская область — 14

Республика Мордовия — 13

Республика Марий Эл — 11

Самарская область — 11

Белгородская область — 10

Ивановская область — 10

Ставропольский край — 9

Республика Бурятия — 9

Воронежская область — 8

Оренбургская область — 8

Свердловская область — 8

Республика Хакасия — 8

Орловская область — 7

Вологодская область — 7

Республика Адыгея — 7

Томская область — 7

Удмуртская Республика — 6

Липецкая область — 5

Калининградская область — 5

Краснодарский край — 5

Саратовская область — 5

Челябинская область — 5

Алтайский край — 5

Иркутская область — 4

Приморский край — 4

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Волгоградская область — 2

Архангельская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Магаданская область — 1

На данным момент в России зарегистрировано 21 102 случая инфицирования коронавирусом. При этом число выздоровевших увеличилось до 1694 человек, скончались — 170.

Почти все умершие имели сопутствующие заболевания.

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