Почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой?

История «Титаника» знакома многим по одноименному фильму Джеймса Кэмерона. Но что на самом деле произошло в холодную ночь с 14 на 15 апреля 1912-го? Почему крушение именно этого лайнера, в котором погибло около полутора тысячи, оставило огромный след в истории? О катастрофе «Титаника», выживших и следе лайнера в культуре, рассказывает 5-tv.ru.

Почему «Титаник» считали супер-лайнером?

Пароход «Титаник» строили около трех лет на верфи Harland and Wolff в ирландском Белфасте. Он был одним из серии трех трансатлантических пароходов класса «Олимпик», которые производили по заказу британской компании White Star Line. Кстати, младший брат «Титаника» «Британник» также затонул, подорвавшись на мине в 1916-м. Удачная судьба сложилась только у старшего «Олимпика» — его спустили на воду в 1910-м, в течение 25 лет он успешно совершал регулярные рейсы между Саутгемптоном и Нью-Йорком. В 1935-м снят с эксплуатации и отправлен на лом.

«Титаник» во время строительства на верфи Harland and Wolff в Белфасте. Фото: Globallookpress.com

До того, как «Титаник» коснулся воды в 1911-м, самыми большими лайнерами в мире были британские «Мавритания» (240 метров) и «Лузитания» (239 метров). Серия «Олимпик» задумывалась как прямой конкурент судам Curand Line. Длина палубы «Титаника» достигала 269 метров. Он был настоящим гигантом того времени, а доплыть на нем до Нью-Йорка мечтал каждый. В наше время его можно сравнить с двумя пассажирскими лайнерами класса «Оазис» Allure of the Seas и Oasis of the Seas.

Рабочие осматривают винты «Титаника» на верфи в Белфасте. Фото: Globallookpres.com

Кроме внушительных размеров, «Титаник» называли «непотопляемым» из-за особенностей строения: он мог оставаться на плаву с четырьмя затопленными отсеками. Также судно славилось роскошными интерьерами и апартаментами в первом классе. Мебель и стены были выполнены из дорогостоящих материалов в разных стилях: начиная от викторианской классики и заканчивая модерном. Самые дорогие номера-люксы в первом классе стоили по 100 тысяч долларов.

Кафе «Паризьен» на палубе первого класса было выполнено в стиле французских уличных кафетериев начала XX века. Фото: Globallookpress.com

К услугам пассажиров первого класса предлагались кафе, ресторан, тренажерный зал, бассейн, курительный салон, хамам, библиотека и другие места досуга.

Кто плыл на «Титанике»?

В свой первый и последний рейс лайнер мечты отправился с 2208 пассажирами на борту. В первом классе «Титаника» плыло много знаменитых и богатых людей того времени. Из-за этого начали ходить слухи, что пароход постигла кара божья, так как на нем было много грешников. Например, миллиардер Бенджамин Гуггенхайм и совладелец американской торговой сети Исидор Штраус погибли во время крушения. В списке погибших представителей элиты числится и мультимиллионер Джон Джейкоб Астор IV. А вот его жена Мадлен спаслась.

Но самым главным грешников окрестили главу White Star Line Джорджа Исмея, который тоже плыл на «Титанике» в тех самых апартаментах за 100 тысяч долларов. Он поступил подло и прыгнул в спасательную шлюпку, чтобы спасти свою жизнь. Хотя в тот момент проходила эвакуация только женщин и детей. Исмей поплатился за свой поступок: его прозвали самым главным трусом, а репутация была испорчена на всю оставшуюся жизнь.

Пассажиры поднимаются на борт «Титаника» в 1912 году. Фото: Globallookpress.com

Удалось выжить светской львице Маргарет Браун, после чего она получила прозвище «Непотопляемая Молли». Спаслась и знаменитая феминистка Хелен Черчилль Кэнди, дизайнер нижнего белья Люси Дафф Гордон, актриса немого кино Дороти Гибсон и другие.

Больше всего погибших было среди пассажиров третьего класса, которым в основном путешествовали бедные иммигранты. На борту «Титаника» их было 706 человек, из которых погибло 528. Большая часть умерла от обморожения, оказавшись в ледяной воде Атлантического океана.

Пассажиров первого класса спасали в первую очередь, шлюпки для 70 человек спускались на воду наполовину пустые — это стало одной из основных причин такого большого количества жертв. В итоге из 325 привилегированных пассажиров «Титаника» выжило 202 человека. Был и второй класс, в котором путешествовали люди среднего достатка. Из 285 человек спастись удалось 118-ти.

Стоит заметить, что это неточные данные, потому что точное число погибших известно. Были и такие пассажиры, которые попали на борт лайнера случайно или нелегально.

«Титаник» в культуре

Люксовые интерьеры лайнера, статус «непотопляемого» и список пассажиров первого класса сделал историю его крушения самой катастрофой века. «Титаник» проник не только в кино, но и в литературу. Поэты первой половины XX века посвящали трагедии стихи и элегии. Судьбы пассажиров из первого класса стали ниточками к сюжетам многих фильмов и сериалов.

Барбара Стэнвик и Роберт Вагнер в к/ф «Титаник», 1953 год. Фото: Kinoteatr.ru

Первый фильм, основанный на событиях крушения «Титаника», вышел еще в 1953-м. Его снял режиссер и лауреат премии «Оскар» Жан Негулеско, который показал жизнь среди пассажиров третьего класса. В фильме было множество неточностей, на достоверность он событий не претендовал.

Более удачная и самая кассовая попытка взять за основу сюжета крушение «Титаника» была у Джеймса Кэмерона в 1997-м. Он не только снял фильм, который стал культовым, но организовал дорогостоящую экспедицию на место, где сейчас покоится лайнер, чтобы придать будущей картине как можно больше достоверности. У Кэмерона это получилось, ведь за время проката его «Титаник» собрал более двух миллиардов долларов.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в к/ф «Титаник», 1997 год. Фото: Kinopoisk.ru

История Розы и Джека вымышлена, но в ходе сюжета появляются реальные персонажи, которые плыли на «Титанике» в 1912-м. Например, активное участие в развитии событий принимала «Непотопляемая Молли», которую сыграла Кэти Бэйтс. Также в одной сцене появляется чета Астор, Люси Дафф Гордон, Джордж Исмей, главный конструктор «Титаника» Томас Эндрюс и капитан Эдвард Джон Смит и другие реальные пассажиры лайнера.

Слева направо: Актриса Кэти Бэйтс в роли «Непотопляемой Молли» в к/ф «Титаник», 1997 год. Реальное фото Маргарет Браун. Фото: Kinopoisk.ru, Globallookpress.com / Rr Auction Whitehotpix

С крушения «Титаника» начинаются события популярного сериала «Аббатство Даунтон». По сюжету, на корабле находился наследник графского титула, он погибает в катастрофе, а семейству теперь предстоит найти человека на замену. И хотя в сериале нам не показывают само крушение «Титаника», но оно становится важным толчком для развития дальнейших шести сезонов проекта.

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон». Дворецкий Карсон читает о крушении «Титаника» в газете. Пресса в 1912 году была одним из самых быстрых источников информации. Фото: Kinopoisk.ru

Интересно, как герои «Аббатство Даунтон» реагировали на катастрофу — это шок и недоверие. В реальности так и было: никто не верил, что «Титаник» мог утонуть, ведь его называли «непотопляемым». Крушение от айсберга казалось неправдоподобным роком.