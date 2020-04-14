Новые мошеннические схемы в столице. Москвичам злоумышленники предлагают за деньги оформить электронный пропуск, а также отправляют фейковые СМС с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции.

Новый вид вымогательства исследовал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.

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