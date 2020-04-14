Преступники стараются заработать на страхе и всеобщей тревоге, рассылая жителям столицы фальшивые мобильные уведомления.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

Новые мошеннические схемы в столице. Москвичам злоумышленники предлагают за деньги оформить электронный пропуск, а также отправляют фейковые СМС с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции.

Новый вид вымогательства исследовал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Последние новости

19:22
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
19:15
Как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте
19:04
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября
18:52
Жена внука Пугачевой снялась в домашней обстановке с любимым шпицем
18:39
Новосибирские студенты построили копию своего университета в игре Minecraft
18:26
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок