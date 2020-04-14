«Очень сильно влияние Сатурна»: ведунья рассказала, когда ждать окончания пандемии

Ситуация с коронавирусом сегодня не так страшна, как кажется. В скором времени человечеству предстоит бороться с еще более серьезными проблемами. Об этом в беседе с ФАН заявила основательница «Империи сильнейших ведьм», потомственная ведьма Алена Полынь.

Instagram @alena_polyn

По словам медиума, несмотря на пандемию коронавируса, которая охватила весь мир, 2020 год для всех — некая передышка. Конечно, нервная обстановка вряд ли покажется кому-то идеальным временем для отдыха, но так или иначе людям стоит себя пощадить и максимально абстрагироваться от плохих новостей.

«Пока все происходит как бы по накрутке, захватывая страну за страной. А так как у нас сейчас очень сильно влияние Сатурна, поведение этой планеты сказывается на всем. Не только на эпидемии, но и на переменах в системе власти во многих странах и так далее. Сатурн у нас будет очень активным до начала июля. Так что отголоски всего этого мы будем ощущать еще в июле», — отметила ведунья.

Потом, по словам Алены, наступит затишье на несколько месяцев. Однако ожидать, что ситуация с пандемией разрешилась — будет ошибочно. По мнению Полынь, велика вероятность, что ближе к ноябрю мир еще вспомнит об этой проблеме.

«Как мы уже знаем, вирус может мутировать, и, возможно, сейчас он меняется на ходу. Помните, вначале он поражал в основном пожилых людей? Сейчас — кого ни попадя. Он меняется, и, возможно, осенью мы увидим новый вирус, может быть, ему даже дадут новое название», — утверждает ведунья.

Несмотря на такой неутешительный прогноз, Полынь добавила: людям все-таки нужно поберечь себя и меньше реагировать на новости из СМИ. Ведь и до этого ежедневно случалась масса катастроф, но это все не так пугало, как неизведанный коронавирус.

«Напомню, високосный 2020 год — это „две двойки“. „Две двойки“ говорят о некой остановке, о возможности передохнуть. Хотя я понимаю, что нынешняя ситуация является непривычной. Ведь пандемии такого масштаба при нас не было. Вместо того, чтобы отдыхать спокойно дома, люди нервничают, все находятся в стрессе. А тут еще различные мифы и слухи… Все это не добавляет людям спокойствия», — заключила потомственная ведьма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда, по мнению аналитиков, закончится пандемия коронавируса в разных странах.