Мошенники под видом налоговиков обманывали пенсионеров в Петербурге
Аферисты выманили у пожилых людей в общей сложности четыре миллиона рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
В Петербурге поймали мошенников, которые выманили у пенсионеров четыре миллиона рублей. Задержанные продавали биологически активные добавки по неоправданно высоким ценам. А на покупку уговаривали просто — представлялись налоговиками и внушали пожилым людям, что потраченные деньги вернет государство.
Предполагаемого главаря задержали утром — оно для него началось под стать надписи на футболке — по хардкору. Откуда у безработного из Казахстана стопки денег и базы данных от ГИБДД до Пенсионного фонда, он признался сам.
Максим Облендер изучил новую схему обмана.
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