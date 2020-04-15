В Петербурге поймали мошенников, которые выманили у пенсионеров четыре миллиона рублей. Задержанные продавали биологически активные добавки по неоправданно высоким ценам. А на покупку уговаривали просто — представлялись налоговиками и внушали пожилым людям, что потраченные деньги вернет государство.

Предполагаемого главаря задержали утром — оно для него началось под стать надписи на футболке — по хардкору. Откуда у безработного из Казахстана стопки денег и базы данных от ГИБДД до Пенсионного фонда, он признался сам.

Максим Облендер изучил новую схему обмана.