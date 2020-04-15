Как окрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами?

Шеф-повар, ведущий кулинарной передачи на одном из федеральных каналов Александр Белькович поделился секретным рецептом окраски яиц на Пасху.

Чтобы получить яркие, необычные цвета можно использовать абсолютно натуральные, к тому же бюджетные, ингредиенты, а не привычные нам красители и наклейки. Об этом сообщает 7days.ru.

Для этого вам понадобится:

30 штук яиц

500 грамм краснокочанной капусты

900 грамм свеклы

20 грамм куркума

Пять столовых ложек уксуса

100 миллилитров растительного масла

Соль

Рецепт очень прост:

В три кастрюли налить воды и довести до кипения, после чего убавить огонь.

Отдельно поставить варить яйца, в воду обязательно добавить щедрую щепотку соли (соль нужна для того, чтобы яйца не лопались). Когда вода закипит, убавить огонь до минимума и варить еще восемь минут. Далее нужно натереть свеклу на крупной терке, положить в первую кастрюлю и оставить вариться. Во вторую кастрюлю налить воды и добавить нарезанную капусту, в третью — куркуму.

Все кастрюли поставить на огонь и оставить вариться 10-12 минут (не нужно доводить до кипения воду, чтобы ингредиенты не потеряли свои окрашивающий свойства). После чего снять кастрюли с плиты и добавить по 1,5 столовых ложки уксуса. Это необходимо для того, чтобы слегка расщепилась скорлупа у яиц и получился яркий окрас.

Далее берем сваренные яйца и раскладываем по трем кастрюлям. Оставляем на 30 минут. После чего выкладываем их на бумагу, даем обсохнуть, и обтираем до глянца салфеткой, смоченной в растительном масле.

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