Согласно тексту документа, его авторы назвали решение о «переносе сложным, но справедливым».

Ветераны попросили Путина отложить Парад Победы в Москве

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве направили российские ветеранские организации, сообщает ТАСС. Такое решение они считают трудным, но справедливым в связи с пандемией коронавируса.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении к главе государства.

Письмо с просьбой президенту подписали глава Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Владимир Епифанов и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков. В своем обращении они подчеркнули, что решение о переносе Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату станет проявлением уважения к ветеранам, так как сейчас гарантировать безопасность такого массового мероприятия невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока решений о переносе мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не принималось.

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