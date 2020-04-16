Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 3448 человек

Число людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за сутки выросло на 3448 человек. Новые случаи зафиксированы в 78 регионах нашей страны. Скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Москва остается в лидерах антирейтинга как по числу вновь выявленных случаев заражения, так и по общему числу случаев.

5-tv.ru

За сутки в столице выявили 1370 инфицированных, второе место занимает Московская область — 467, на третьем — Санкт-Петербург. Там число заразившихся составило 154 человека.

Более детальный список новых случаев COVID-19 по регионам:

Москва — 1370

Московская область — 467

Санкт-Петербург — 154

Нижегородская область — 65

Республика Ингушетия — 63

Красноярский край — 60

Тамбовская область — 50

Республика Дагестан — 49

Чувашская Республика — 47

Тульская область — 44

Республика Башкортостан — 42

Мурманская область — 41

Ростовская область — 41

Республика Коми — 39

Ханты-Мансийский АО — 39

Рязанская область — 38

Брянская область — 37

Тверская область — 34

Орловская область — 32

Ленинградская область — 32

Курская область — 31

Республика Марий Эл — 29

Калужская область — 28

Ставропольский край — 28

Оренбургская область — 28

Новгородская область — 27

Тюменская область — 27

Смоленская область — 26

Ярославская область — 23

Ямало-Ненецкий АО — 22

Краснодарский край — 21

Республика Татарстан — 21

Кабардино-Балкарская Республика — 19

Ульяновская область — 19

Пермский край — 18

Республика Адыгея — 16

Ивановская область — 15

Вологодская область — 15

Удмуртская Республика — 15

Магаданская область — 15

Владимирская область — 14

Воронежская область — 14

Саратовская область — 14

Забайкальский край — 14

Хабаровский край — 14

Белгородская область — 13

Астраханская область — 13

Костромская область — 11

Липецкая область — 11

Волгоградская область — 11

Новосибирская область — 11

Камчатский край — 11

Самарская область — 10

Кировская область — 9

Алтайский край — 9

Калининградская область — 8

Республика Бурятия — 8

Карачаево-Черкесская Республика — 7

Пензенская область — 7

Свердловская область — 6

Иркутская область — 6

Томская область — 6

Псковская область — 5

Приморский край — 4

Чеченская Республика — 3

Кемеровская область — 3

Амурская область — 3

Республика Крым — 3

Челябинская область — 2

Республика Тыва — 2

Республика Саха (Якутия) — 2

Республика Карелия — 1

Архангельская область — 1

Республика Калмыкия — 1

Курганская область — 1

Республика Хакасия — 1

Омская область — 1

Еврейская АО — 1

Всего на данный момент в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерли 232 человека, излечились — 2304.

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