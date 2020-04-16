Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 3448 человек
Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 78 регионах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Число людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за сутки выросло на 3448 человек. Новые случаи зафиксированы в 78 регионах нашей страны. Скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
Москва остается в лидерах антирейтинга как по числу вновь выявленных случаев заражения, так и по общему числу случаев.
За сутки в столице выявили 1370 инфицированных, второе место занимает Московская область — 467, на третьем — Санкт-Петербург. Там число заразившихся составило 154 человека.
Более детальный список новых случаев COVID-19 по регионам:
Москва — 1370
Московская область — 467
Санкт-Петербург — 154
Нижегородская область — 65
Республика Ингушетия — 63
Красноярский край — 60
Тамбовская область — 50
Республика Дагестан — 49
Чувашская Республика — 47
Тульская область — 44
Республика Башкортостан — 42
Мурманская область — 41
Ростовская область — 41
Республика Коми — 39
Ханты-Мансийский АО — 39
Рязанская область — 38
Брянская область — 37
Тверская область — 34
Орловская область — 32
Ленинградская область — 32
Курская область — 31
Республика Марий Эл — 29
Калужская область — 28
Ставропольский край — 28
Оренбургская область — 28
Новгородская область — 27
Тюменская область — 27
Смоленская область — 26
Ярославская область — 23
Ямало-Ненецкий АО — 22
Краснодарский край — 21
Республика Татарстан — 21
Кабардино-Балкарская Республика — 19
Ульяновская область — 19
Пермский край — 18
Республика Адыгея — 16
Ивановская область — 15
Вологодская область — 15
Удмуртская Республика — 15
Магаданская область — 15
Владимирская область — 14
Воронежская область — 14
Саратовская область — 14
Забайкальский край — 14
Хабаровский край — 14
Белгородская область — 13
Астраханская область — 13
Костромская область — 11
Липецкая область — 11
Волгоградская область — 11
Новосибирская область — 11
Камчатский край — 11
Самарская область — 10
Кировская область — 9
Алтайский край — 9
Калининградская область — 8
Республика Бурятия — 8
Карачаево-Черкесская Республика — 7
Пензенская область — 7
Свердловская область — 6
Иркутская область — 6
Томская область — 6
Псковская область — 5
Приморский край — 4
Чеченская Республика — 3
Кемеровская область — 3
Амурская область — 3
Республика Крым — 3
Челябинская область — 2
Республика Тыва — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Республика Карелия — 1
Архангельская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Курганская область — 1
Республика Хакасия — 1
Омская область — 1
Еврейская АО — 1
Всего на данный момент в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерли 232 человека, излечились — 2304.
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