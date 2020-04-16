Антикризисная корзина: компания «О’кей» снижает стоимость ряда товаров в своих гипермаркетах
Продукты в каталоге подобраны таким образом, чтобы из них можно было сформировать рацион здорового питания.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Как показывают опросы, россияне стали реже ходить в небольшие магазины, предпочитая гипермаркеты. В них удобнее закупиться впрок. И некоторые ритейлеры на время пандемии снижают стоимость на важные товары и вводят антикризисную продуктовую корзину.
Что это значит, и где найти такой выгодный набор? Расскажет Кирилл Поляков
Мясо, рыба, овощи и фрукты — всё по закупочной цене. Такое можно было услышать только на крупных продуктовых базах. Сегодня купить продукты без наценки торговой сети можно у самого ритейлера.
Во время самоизоляции россияне стали гораздо реже ходить в магазин, а покупать за один раз наоборот больше. Поэтому многие приезжают в гипермаркеты. Здесь, в отличие от супермаркетов шаговой доступности, широкий ассортимент, много пространства, что актуально при соблюдении дистанции, и большие скидки на популярные продукты.
Социальную ответственность и заботу о покупателях в период пандемии взяла на себя компания «О’кей». До 6 мая в ее гипермаркетах по всей стране эта антикризисная продуктовая корзина будет обновляться каждую неделю.
«Товары будут продавать по цене поставщика, вот, например, огурцы с нулевой наценкой — 26 рублей 12 копеек, авокадо штучный — 29 рублей 11 копеек», — рассказывает Дмитрий Кузьмин, руководитель отдела овощей и фруктов гипермаркета «О’кей».
Продукты в каталоге подобраны таким образом, чтобы из них можно было сформировать рацион здорового питания — овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, молочные продукты, хлеб и многое другое. В гипермаркете обещают — акционных товаров хватит на всех.
«Наши покупатели могут быть спокойны. Дефицита не будет и ажиотажа не будет, потому что товаров и на полках в магазине и в распределительных центрах достаточное количество, все категории пополняются ежедневно, как и приемка круглосуточная в магазине», — говорит Элла Белокопытова, директор гипермаркета «О’кей».
Еще одно важное преимущество гипермаркетов — безопасность сотрудников и покупателей во время пандемии. На входе — дезинфицирующее средство для рук и одноразовые перчатки. Продавцы в масках, а кассиры защищены еще и прозрачными пластиковыми экранами, которые обрабатывают каждый час. Ручки тележек, корзин и другие контактные части поверхностей обрабатываются каждые два часа.
«Покажу вам, как это делается. Покупатели у нас соблюдают дистанцию 1,5 метра. Также мы обрабатываем антисептиком и терминалы. Меняем перчатки и защитные маски каждые два часа», — рассказывает Наталья Коровина, администратор гипермаркета «О’кей».
Пропускная способность торговых залов — 50 человек в час. Именно такое количество покупателей сможет комфортно перемещаться по гипермаркету, не контактируя друг с другом.
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