Астрологи назвали двух представителей сильного пола, с которыми мало шансов построить крепкую семью.

Мужчин каких знаков зодиака остерегаются даже отчаявшиеся дамы?

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

Дамы в возрасте, страстно мечтающие выйти замуж, зачастую сами начинают активно искать мужчин, с которыми можно построить семью. При этом шанс дается, в том числе кандидатам, далеким от идеала. Но даже в таких условиях у некоторых представителей сильного пола почти нет шансов на симпатию со стороны женщины, пишет портал Uznayvse.ru. Астрологи разделили этих горе-семьянинов на две категории по знакам зодиака.

Водолей

Эта творческая личность, живущая в своем мире, привлекает юных девушек, но не женщин за 30. Стабильность и надежность — это не про него. От отчаянья дама может попробовать начать отношения с Водолеем, но вскоре поймет, что не готова принять его сложную натуру. Такому одиночке в зрелом возрасте может повезти разве что с девушкой-Близнецами или Стрельцом, которым тоже близки свобода и творчество.

Рыбы

Встретив мужчину-Рыбу, женщина надеется на его зрелость, видит в нем главу семьи, ответственного мужа и отца. Вместо этого чаще всего дама получает еще одного ребенка, а большинство проблем ей по-прежнему приходится решать самой. Мириться с инфантильностью представителя этого знака могут разве что земные Девы или заботливые Раки.

Ранее 5-tv.ru писал, что чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?

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Мужчин каких знаков зодиака остерегаются даже отчаявшиеся дамы?

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