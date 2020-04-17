Великая пятница 2020: запреты, традиции и приметы на 17 апреля

Страстная пятница — день печали и скорби для всех христиан. Согласно священному писанию, именно сегодня состоялся суд, а затем и распятие Сына Божьего Иисуса Христа. Как утверждают священники, в этот день особенно важно следовать многовековым традициям, а также не нарушать запреты. Иначе — можно прогневать небеса и обречь себя на страдания.

В условиях строго режима самоизоляции верующие лишены возможности присутствовать на службах во славу Иисуса. Однако за ходом процессии можно будет следить посредством онлайн-трансляции.

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

В этот трагический день, когда все мирское и бренное теряет свой смысл, верующим строго-настрого запрещено шутить и веселиться. Любые развлечения сегодня — тяжкий грех. Лучше — сосредоточиться на чтении Евангелия и помощи близким, напоминают святые отцы.

Кроме того, важно вспомнить о том, как тяжела была жизнь Иисуса, найти время подумать о собственных грехах и покаяться перед иконой.

Страстная пятница — самый строгий день в году. Христиане, которые обладают достаточным здоровьем, обязательно должны воздержаться от приема пищи до выноса плащаницы. Однако даже после этого момента допускается лишь сухоядение.

Согласно традициям, о домашних делах сегодня и вовсе лучше забыть. Единственное, что не возбраняется делать, — печь праздничные куличи на Пасху и красить яйца.

Традиции и приметы на 17 апреля

На Руси в этот день традиционно наблюдали за цветением ольхи, пыльцой которой подкармливали пчел, а также делали из нее чудодейственные отвары и настои. Предки считали, что этот день идеально подходит и для гаданий. Главное — делать это осторожно и без злого умысла.

Что же касается примет, то сегодня их было лишь несколько. Но все они так или иначе были связаны с будущем урожаем.

Так, например, если вы случайно услышали сверчка сегодня, значит, настало время пахать рожь. Если на ольхе много-много сережек — быть богатому урожаю овса. В случае же если береза распустилась раньше ольхи, то лето будет слишком засушливым, а посевы и вовсе могу не взойти.

Именины 17 апреля празднуют: Никита, Георгий, Иосиф и Яков.

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