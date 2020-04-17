Доход мечты россиян на фоне COVID-19 упал до рекордно низкой суммы

Говоря о доходе мечты сегодня, многие россияне признаются: они уже и не надеются на баснословные гонорары на фоне ситуации с COVID-19. Так, для безмятежной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 155 тысяч рублей в месяц, а для комфортного существования в самоизоляции — 80 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на соцопрос сервиса SuperJob.

Необычное тестирование проводилось в период с 6 по 14 апреля, а участвовало в нем 2,5 тысячи респондентов из разных регионов России. Каждому пользователю задавали два вопроса:

Сколько денег в месяц нужно, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на карантине?

Сколько денег в месяц вам будет достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым?

Полученные данные удивили аналитиков: итоговые суммы впервые за пять лет опустились до рекордно низких отметок.

Так, например, еще в 2017 году россияне мечтали о зарплате в 187 тысяч рублей, но уже сегодня согласны урезать свои аппетиты на несколько десятков тысяч. Кроме того, из данных соцопроса следует, что запросы женщин гораздо скромнее мужских. Так, даме для проживания на карантине будет достаточно и 70 тысяч рублей, в то время как представитель сильного пола готов остановиться на цифре в 90 тысяч рублей.

Также отмечается, что доход мечты каждого россиянина очень зависит от его возраста: чем человек моложе, тем меньше денег ему нужно для счастья. Например, 24-летнему жителю Подмосковья для комфортного пребывания в самоизоляции будет достаточно и заработка в 60 тысяч рублей, тогда как 45-летний солидный мужчина согласится исключительно на 92 тысячи рублей.

«Самая высокая планка мечтаний — у москвичей: им требуется 214 тысяч рублей для счастья и 100 тысяч рублей на месяц самоизоляции. Петербуржцам нужно 167 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно, а людям из нестоличных регионов — 146 тысяч и 80 тыс. рублей», — уточнили аналитики SuperJob.

В заключение, эксперты отметили, что такое положение дел в принципе прогнозируемо. Ведь на фоне общемирового упадка экономики, количество безработных резко увеличилось, а значит, люди готовы сократить свои запросы до минимального предела. Остается надеяться, что вскоре данная ситуация разрешится в лучшую сторону.

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