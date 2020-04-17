У 31 воспитанника Нахимовского морского училища в Москве обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, тесты этих учеников на COVID-19 дали положительный результат. Всего было проверено 155 человек.

Все нахимовцы находятся в нормальном состоянии, нет температуры и других симптомов заболевания органов дыхания.

Всех инфицированных перевели в один из санаториев Минобороны на карантин. Те, с кем они контактировали, находятся на обсервации. Воспитанников, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, ежедневно осматривают медики.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», - указывает Минобороны.

Также отмечается, что эти воспитанники не привлекались к тренировкам парадных расчетов Парада Победы.

Обстановку в Нахимовском училище в ведомстве назвали «стабильной и контролируемой».

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