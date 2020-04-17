Сестра российского певца Эмина Агаларова Сабина опровергла данные о том, что перевела мошенникам более 8,5 миллионов рублей за медицинские маски. По ее словам, сведения, распространившиеся в СМИ, не соответствуют действительности.

«Неправда», — коротко отметила Сабина в интервью 5-tv.ru.

Ранее появилась информация, что бизнес-леди планировала заказать для сотрудников своей фирмы защитные средства и заключила договор с организацией по поставке медицинских масок. После этого девушка внесла стопроцентную оплату на счет продавца, однако товар якобы не получила — мошенники перестали выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный дрессировщик Эдгард Запашный стал жертвой мошенника.