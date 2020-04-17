Сестра Эмина Агаларова опровергла передачу мошенникам 8,5 миллиона рублей за маски
В СМИ распространилась информация, что якобы бизнес-леди внесла стопроцентную оплату за защитные средства, но товар не получила.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @agalusya; 5-tv.ru
Сестра российского певца Эмина Агаларова Сабина опровергла данные о том, что перевела мошенникам более 8,5 миллионов рублей за медицинские маски. По ее словам, сведения, распространившиеся в СМИ, не соответствуют действительности.
«Неправда», — коротко отметила Сабина в интервью 5-tv.ru.
Ранее появилась информация, что бизнес-леди планировала заказать для сотрудников своей фирмы защитные средства и заключила договор с организацией по поставке медицинских масок. После этого девушка внесла стопроцентную оплату на счет продавца, однако товар якобы не получила — мошенники перестали выходить на связь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный дрессировщик Эдгард Запашный стал жертвой мошенника.
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?