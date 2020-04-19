Пасхальный флешмоб: Собчак, Слуцкер и другие бьют яйца в сети

Всем известна традиция на Пасху биться вареными яйцами. Поскольку в этом году великий праздник проходит бесконтактно из-за коронавируса, звезды находят иные способы не отходить от канонов. Так, журналист Илья Красильщик запустил в Instagram пасхальный флешмоб, в котором предложил друзьям бить яйца дистанционно.

«Привет! На дворе Пасха, а значит, время бить яйца. Но даже яйца мы не можем бить так, как привыкли, поэтому мы будем их бить бесконтактно. Вот яйцо, я первый. Я начал! Ваше слово», — сказал Красильщик.

В сети эстафета дошла и до светской львицы Ксении Собчак, ей ее передал писатель Михаил Зыгарь. Звезда тоже не стала обрывать цепочку и обратилась к спортсменке Ольге Слуцкер.

«Принимаю эстафету от Михаила Зыгаря и передаю ее Ольге Слуцкер. Христос Воскресе!» — отозвалась Собчак.

Занималась этим нехитрым делом ведущая, судя по всему, в собственной постели. На голове у Собчак довольно странная конструкция — шляпка в виде веточек с ягодами и трех огромных мухоморов, венчающих этот шедевр дизайнерского творения.

Instagram @xenia_sobchak

Дальше флешмоб перешел к Татьяне Навке. Та в свою очередь адресовала его Екатерине Варнаве. Как далеко уйдет трансформированная пасхальная традиция по просторам интернета, остается только догадываться.

К слову, отмечать Пасху в этом году в домашнем виде без лишних заморочек становится трендом. В условиях самоизоляции звезды отказываются от привычных костюмов и отдают предпочтение удобной одежде. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху в пижаме и без макияжа.