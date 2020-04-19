Пасхальный флешмоб: Собчак, Слуцкер и другие бьют яйца в сети
Эстафету бесконтактного битья яиц запустил журналист Илья Красильщик.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Janis Laizans; Instagram @krasilshchik, @xenia_sobchak, @slutsker, @tatiana_navka
Всем известна традиция на Пасху биться вареными яйцами. Поскольку в этом году великий праздник проходит бесконтактно из-за коронавируса, звезды находят иные способы не отходить от канонов. Так, журналист Илья Красильщик запустил в Instagram пасхальный флешмоб, в котором предложил друзьям бить яйца дистанционно.
«Привет! На дворе Пасха, а значит, время бить яйца. Но даже яйца мы не можем бить так, как привыкли, поэтому мы будем их бить бесконтактно. Вот яйцо, я первый. Я начал! Ваше слово», — сказал Красильщик.
В сети эстафета дошла и до светской львицы Ксении Собчак, ей ее передал писатель Михаил Зыгарь. Звезда тоже не стала обрывать цепочку и обратилась к спортсменке Ольге Слуцкер.
«Принимаю эстафету от Михаила Зыгаря и передаю ее Ольге Слуцкер. Христос Воскресе!» — отозвалась Собчак.
Занималась этим нехитрым делом ведущая, судя по всему, в собственной постели. На голове у Собчак довольно странная конструкция — шляпка в виде веточек с ягодами и трех огромных мухоморов, венчающих этот шедевр дизайнерского творения.
Дальше флешмоб перешел к Татьяне Навке. Та в свою очередь адресовала его Екатерине Варнаве. Как далеко уйдет трансформированная пасхальная традиция по просторам интернета, остается только догадываться.
К слову, отмечать Пасху в этом году в домашнем виде без лишних заморочек становится трендом. В условиях самоизоляции звезды отказываются от привычных костюмов и отдают предпочтение удобной одежде. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху в пижаме и без макияжа.
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