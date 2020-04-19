Самоизоляция — лучшее время, чтобы заняться уходом за собой. И не страшно, что салоны красоты пока не доступны, ведь на помощь красавицам всегда придут народные рецепты. Сейчас о них стоит вспомнить, заметила в беседе с 5-tv.ru врач дерматолог-косметолог, номинант на премии «Грация» и «Золотой Ланцет» Анна Гонт. Она рассказала, какие маски для различных типов кожи можно приготовить дома из самых простых ингредиентов.

Во-первых, в условиях, когда люди почти не бывают на свежем воздухе, важно проводить регулярное увлажнение в квартире. По ее словам, для этого можно чаще стирать и развешивать по комнате мокрое белье. Под батарею можно поставить несколько цветочных горшков с обильно политой землей. Кроме того, не стоит забывать о проветривании и необходимости солнечных ванн: постоять у окна 15-20 минут на солнышке будет вполне достаточно.

В это непростое время наша кожа требует сильного увлажнения, особенно у тех, у кого она сухая. По словам косметолога, для ее питания хорошо использовать различные масла: от косметических — миндального, абрикосовой косточки, оливкового и до обычного растительного. На основе таких компонентов можно изготовить простую маску.

«Маски для сухой кожи можно делать из масла, смешанного с яичным желтком. Добавляете одну чайную или даже столовую ложку растительного масла к желтку. Можно добавить несколько капель лимонного сока, много не надо. Можно несколько чайных ложек сливок или кефира, если нет аллергии на мед, то чайную ложку подогретого на водяной бане меда. Все перемешать, нанести на чистое лицо и желательно с этой маской немного полежать: 15-20 минут. У вас получится эффект моделирующей маски, которая и подтянет, и подпитает, и осветлит кожу», — рассказала Анна Гонт.

Кстати, по ее словам, такую же маску можно использовать и для волос, только в нее можно добавить чайную ложку коньяка. Людям с комбинированным типом кожи лучше пользоваться готовыми средствами ухода, но, если их нет, для них тоже найдется рецепт.

«Работаем с тем же самым, но уже делаем маску из всего яйца, включая белок. Ингредиенты те же, но можно уже здесь добавить чайную ложку коньяка в маску для лица. Он будет работать как антисептик для зон с расширенными порами. А белок подтянет поры», — объяснила специалист.

Для тех, кто любит по утрам есть овсянку из грубых сортов, тоже есть отличный состав маски: овсяные хлопья, мед и лимонный сок.

«Их надо запарить, на столовую ложку нужно в два раза больше воды. Дать им немного постоять, чтобы из овса стала выходить слизь. Туда тоже можно добавить чайную ложку меда, несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты. Маски надо делать два-три раза в неделю», — напомнила косметолог.

Кроме того, по ее словам, не стоит забывать и о здоровье кожи рук. Особенно сейчас, когда мы часто моем их с мылом и антисептиком. Для поддержания баланса можно использовать крем для рук или делать скраб из кофе и сливок. После применения скраба лучше намазать руки жирной сметаной или сделать маску из масла.

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