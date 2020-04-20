Как по дате рождения определить причину постоянно повторяющихся проблем в жизни?

Многие из нас на протяжении своей жизни часто сталкиваются с одними и теми же проблемами. Кому-то никак не удается наладить личную жизнь, кому-то построить карьеру, а у кого-то вечные проблемы с финансами. Нумерологи объясняют — все зависит от даты рождения. Чтобы понять свою главную проблему, необходимо узнать «свое» число. Рассчитать его очень просто, пишет 7days.ru.

Для начала необходимо суммировать цифры из дня, месяца и года рождения человека. Например, дата рождения — 24.12.1975. Складываем цифры из дня (2+4=6), потом месяца (1+2=3) и года (1+9+7+5=22 => 2+2=4).

Далее нужно отнять от суммы цифр дня рождения сумму цифр месяца (6-3=3). Если сумма цифр месяца больше, то нужно отнять от него сумму цифр дня рождения. Дело в том, что в нумерологии не бывает отрицательных чисел.

После этого по такому же принципу нужно вычислить разницу между суммой цифр дня и года рождения (6-4=2). Если сумма цифр в годе рождения оказалась больше, чем в дне, то от первой отнимаем вторую.

Наконец, осталось определить разницу между двумя полученными значениями, вычтя из большего меньшее (3-2=1). Таким образом, мы получили число проблемы для человека, родившегося 24 декабря 1975 года.

Число проблемы может быть от 0 до 9. Теперь разберем характеристику, предназначенную для каждого из них.

Число 0

Ноль в нумерологии означает не пустоту, а пассивность. Человеку с таким числом необходимо быть решительнее. В первую очередь нужно определить, как вам комфортнее: будучи ведомым человеком, безвольно плывущим по течению, или творцом своей судьбы. Помните, что имеете все шансы стать независимой и самодостаточной личностью. Ничего не бойтесь, не завидуйте и ни на кого не обижайтесь. Ваше счастье — в ваших собственных руках.

Число 1

Люди с числом 1 делятся на два типа: либо у них очень низкая самооценка и запущенные комплексы, либо, наоборот, раздутое чувство собственной важности. В обоих случаях таким людям сложно выстраивать взаимоотношения с окружающими: часто возникают конфликты и недопонимания. В результате человек страдает от одиночества.

Также люди с числом 1 часто имеют слабую иммунную систему, проблемы кроветворения, плохое зрение и страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще у них нередко возникают проблемы во взаимоотношениях с отцом.

Число 2

Люди с числом 2 очень нестабильны эмоционально, страдают от перепадов настроения и психических проблем. Они ведомы и зависимы, что плохо сказывается на построении отношений с окружающими. Причем как в личном жизни, так и в деловой.

Также обладатели этого числа часто сталкиваются с проблемами с жидкостью в организме и склонны к заболеваниям, связанным с легкими. У девушек с числом 2 возможны проблемы с беременностью и родами.

Кроме того, у таких людей очень часто напряженные взаимоотношения с матерью.

Число 3

У людей с числом 3 часто возникают трудности с деньгами: они плохо распределяют свои финансы. Им лучше не брать кредитов и не одалживать крупные суммы денег. Лучше всего взять пару уроков по финансовой грамотности, чтобы научиться правильно распоряжаться деньгами.

В плане здоровья люди с числом 3 склонны к диабету, ожирению, тромбозу, заболеванием поджелудочного тракта, а также часто болеют астмой.

Кроме того, такие люди часто не могут найти общий язык с детьми и построить с ними доверительные отношения.

Число 4.

Люди с числом 4 склонны к фобиям и страхам. Им присущи не совсем адекватное восприятие действительности и необычный взгляд на мир. Поэтому важно не употреблять алкоголь или наркотические вещества, к которым они имеют более сильную тягу, чем другие.

Такие люди часто болеют редкими заболеваниями, не имеющими надежных методов лечения. В частности, страдают от рака и опасных инфекций.

Число 5

Такие люди испытывают проблемы с образованием. Они либо не хотят учиться совсем, либо пытаются узнать все. Хватаясь за все сразу, невозможно получить должный объем знаний ни в одной из областей. По этой причине их сложно назвать хорошими профессионалами.

Также имеют плохую концентрацию внимания, неусидчивы и непостоянны, что касается и взаимоотношений с противоположным полом.

Часто не следят за речью, говорят что вздумается. Хотят быть независимыми, ни к чему не привязаны, могут спокойно все бросить и исчезнуть. Испытывают тягу к неизвестному, склонны к азартным играм, к алкоголизму.

Люди с числом 5 склонны к аллергиям и кожным заболеваниям. У них часто бывают дефекты речи, а также нервные расстройства. Нередко страдают от болезней ротовой полости.

Число 6

Люди с числом 6 не умеют контролировать свои желания, в том числе и в любовных отношениях. Часто изменяют и сталкиваются с изменами в ответ. Очень эксцентричны, хотят получать больше, чем отдают.

В вопросах внешнего вида они могут быть неряшливы и не ухаживать за собой. Либо же, наоборот, считают внешнюю красоту важнее внутренней и зациклены на своем имидже.

Такие люди имеют проблемы с мочеполовой системой. Могут столкнуться с нарушением либидо и потенции, гормональными сбоями, заболеваниями поджелудочной и щитовидной железы.

Число 7

Такие люди часто чувствуют себя одинокими и не знают, в чем себя проявить. Это плохо влияет на карьеру и на самореализацию. Они также испытывают проблемы в сексуальном плане из-за неуверенности в себе.

У людей с числом 7 часто слабый характер и отсутствует сила воли, что мешает им преодолевать жизненные трудности, которых на их пути встречается не мало.

Они склонны к редким и трудно диагностируемые заболеваниям, к вирусным и бактериальным инфекциям, а также к дефектам иммунитета, психическим расстройствам, отравлению, эпилепсии и хроническим поражениям кожи.

Число 8

Число 8 в нумерологии означает приземленность. Такие люди часто выбирают материальные блага в ущерб духовным, из-за чего раз за разом сталкиваются с новыми трудностями. С каждой новой ошибкой ситуация обычно усугубляется, поэтому важно научиться жертвовать сиюминутной выгодой в пользу принципов и сохранения договоренностей.

Важно помнить, что со стратегической точки зрения доверие и хорошая репутация стоят намного больше денег. Если же не уделять им внимания, в один «прекрасный» момент можно полностью потерять интерес к жизни и даже оказаться на самом ее дне.

Число 9

Обладатели с числом проблемы 9 отличаются конфликтностью. Для них важно научиться быть терпимее к окружающим и отказаться от привычки объяснять каждому встречному, почему он не прав. Правда в том, что избыточная конфликтность приносит вред не только непосредственному владельцу этого качества, но и его близким.

Нередко именно родные больше всех страдают от несговорчивого семьянина. Людям с числом 9 становится намного легче жить, когда они обзаводятся большим количеством знакомых и привыкают внимательно слушать других людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз событий на апрель 2020 года по дате рождения.