Стали известны подробности о лечении Бабкиной, госпитализированной с пневмонией

Стали известны новые подробности о состоянии народной артистки России Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией. По словам директора театра «Русская песня» Антона Собянина, звезда продолжает поэтапное лечение в больнице, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор также сообщил, что состояние певицы — стабильное. Медики отмечают положительную динамику в самочувствии Бабкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина попала в больницу около двух недель назад. Врачи диагностировали у нее пневмонию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Из-за стремительно ухудшающегося состояния врачи подключили звезду к аппарату ИВЛ, а после на определенное время даже ввели в состояние искусственной комы.

Позже возлюбленный артистки Евгений Гор сообщил, что сейчас она чувствует себя уже хорошо и набирается сил.

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