Группа вымогателей задержана в Москве

В Москве задержана группа вымогателей — они шесть лет скрывались от закона. Восемь мужчин с криминальным прошлым помогли знакомой вернуть долг, хотя срок, установленный договором, еще не подошел. Более того, они сами насчитали проценты. Правоохранители расценили подобную коллекторскую деятельность как разбойное нападение.

«Теневые коллекторы пришли в гости к должнику, угрожая применением опасного для жизни и здоровья насилия, забрали его денежные средства, а также автомобиль марки Mercedes Gelandewagen. Общий материальный ущерб составил около семи миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обысков у фигурантов нашли оружие и боеприпасы — это еще одно уголовное дело. Все злоумышленники арестованы. Правоохранители разыскивают их соучастников и выявляют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.