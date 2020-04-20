Группа вымогателей задержана в Москве

Восемь мужчин с криминальным прошлым помогли знакомой вернуть долг, срок возврата которого еще не наступил, да еще и сами насчитали проценты.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Москве задержана группа вымогателей — они шесть лет скрывались от закона. Восемь мужчин с криминальным прошлым помогли знакомой вернуть долг, хотя срок, установленный договором, еще не подошел. Более того, они сами насчитали проценты. Правоохранители расценили подобную коллекторскую деятельность как разбойное нападение.

«Теневые коллекторы пришли в гости к должнику, угрожая применением опасного для жизни и здоровья насилия, забрали его денежные средства, а также автомобиль марки Mercedes Gelandewagen. Общий материальный ущерб составил около семи миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обысков у фигурантов нашли оружие и боеприпасы — это еще одно уголовное дело. Все злоумышленники арестованы. Правоохранители разыскивают их соучастников и выявляют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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