Время не щадит никого? Героини «Секса в большом городе» 20 лет назад и сейчас

Почти 22 года назад на канале НВО состоялась премьера культового сериала «Секс в большом городе». Четыре умные красотки — Кэрри Брэдшоу, Саманта Джонс, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк, кажется, навсегда стали кумирами для девушек со всего света. Предлагаем вспомнить, как главные героини выглядели тогда, и узнать, чем же они занимаются сейчас.

Сара Джессика Паркер

Актриса сыграла в проекте главную роль — журналистки Кэрри Брэдшоу, освещающей в колонке проблемы в отношениях мужчин и женщин. В кинокартине она льет слезы по «Мужчине своей мечты» и буквально сходит с ума от брендовых туфелек Manolo Blahnik.

В этом году знаменитости исполнилось 55 лет. В отличие от своей героини, она вот уже больше 20 лет счастлива в браке с коллегой по цеху Мэттью Бродериком. А вот любовь к высокой моде и красивой обуви Саре Джессике Паркер также не чужда. Звезда создала и успешно развивает собственный обувной бренд SJP.

Instagram @sarahjessicaparker

Синтия Никсон

Ей досталась роль деловой женщины Миранды Хоббс, большая часть жизни которой проходит на работе. Скептик, рационалист, правозащитник, сильная и независимая… Героиня актрисы точь-в-точь похожа на нее саму. Например, однажды Синтия Никсон заявила, что собирается баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Теперь 54-летняя Синтия разъезжает по стране, проводит встречи с потенциальными избирателями, участвует в благотворительных акциях и является сторонницей активистских движений. При этом звезда сериала «Секс в большом городе» воспитывает троих детей. Один из которых стал трансгендером.

Instagram @cynthiaenixon

Ким Кэтролл

В сериале актриса сыграла роль самой сексуальной и раскрепощенной героини Саманты Джонс. Эта роль принесла знаменитости не только мировую славу и баснословные гонорары, но и новых друзей. Она написала несколько книг о сексе. Вот только спустя несколько съемочных сезонов и полнометражных картин, что-то пошло не так. Ким Кэтролл сильно поссорилась с Сарой Джессикой Паркер и заявила, что не станет продолжать съемки в проекте. Сейчас Ким 63 года, она была замужем три раза. И также она убеждена, что детей она не родила именно из-за участия в телешоу.

Instagram @kimcattrall

Кристин Дэвис

Звезда сыграла, пожалуй, самую милую и трогательную героиню сериала Шарлотту Йорк. Для героини Кристин Дэвис самое главное в жизни — традиционные семейные ценности. И это несмотря на то, что свою настоящую любовь она встретила только после развода.

Сама артистка, кажется, очень похожа на очаровательную Шарлотту. Кристин Дэвис усыновила мальчика и девочку и посвящает большую часть времени их воспитанию. Однако звезда продолжает съемки в кино и любит путешествовать — недавно она прокатилась с эко-туром по Африке. Известно также, что в прошлом у 55-летней актрисы были проблемы с алкоголем, которые она успешно победила.

Instagram @iamkristindavis

Ранее 5-tv.ru писал про пять вещей, которым научила женщин Сара Джессика Паркер из «Секса в большом городе».