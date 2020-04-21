Экс-министр экономики России объяснил обвал цен на нефть
Стоимость сырья марки Brent на лондонской бирже сегодня побила новый антирекорд — она упала ниже 20 долларов за баррель.
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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru
Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже побила новый антирекорд. Теперь ее стоимость упала ниже 20 долларов за баррель. Такой показатель зафиксировали впервые с февраля 2002 года. Ситуацию прокомментировал доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
«Это не совсем падение цены нефти, это динамика фьючерса. Как раз сегодня он заканчивает свое действие, как финансовый инструмент. А дальше он действовал, как прямая покупка. То есть, эту нефть нужно было забирать. Поэтому те, кто играл чисто спекулятивно и не собирался покупать нефть, они вынуждены были этот фьючерс продавать», — объяснил экономист.
Андрей Нечаев при этом отметил — реальная нефть тоже дешевеет. По его словам, это связано «с драматическим падением спроса». Эксперт считает, что на возникновение данной ситуации повлияли сразу три фактора.
«Последствия мартовского разрыва России сделки с ОПЕК, это вызвало взаимное недоверие у стран-участниц — действительно ли будут выполняться условия нового соглашения? Второе — наступила циклическая рецессия мировой экономики. И третий фактор — это коронавирус», — сказал он.
Бывший министр экономики России полагает — сложившаяся ситуация окажет негативное влияние на российскую экономику. Он отмечает, что «ослабление рубля — дополнительный инфляционный шок».
«Для российской экономики это будет иметь тяжелые последствия, потому что это сырьевая экономика. Доля нефтегазовых доходов в бюджете — около половины. Вслед за нефтью обычно падают цены на газ», — добавил специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль.
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