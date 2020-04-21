Экс-министр экономики России объяснил обвал цен на нефть

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже побила новый антирекорд. Теперь ее стоимость упала ниже 20 долларов за баррель. Такой показатель зафиксировали впервые с февраля 2002 года. Ситуацию прокомментировал доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«Это не совсем падение цены нефти, это динамика фьючерса. Как раз сегодня он заканчивает свое действие, как финансовый инструмент. А дальше он действовал, как прямая покупка. То есть, эту нефть нужно было забирать. Поэтому те, кто играл чисто спекулятивно и не собирался покупать нефть, они вынуждены были этот фьючерс продавать», — объяснил экономист.

Андрей Нечаев при этом отметил — реальная нефть тоже дешевеет. По его словам, это связано «с драматическим падением спроса». Эксперт считает, что на возникновение данной ситуации повлияли сразу три фактора.

«Последствия мартовского разрыва России сделки с ОПЕК, это вызвало взаимное недоверие у стран-участниц — действительно ли будут выполняться условия нового соглашения? Второе — наступила циклическая рецессия мировой экономики. И третий фактор — это коронавирус», — сказал он.

Бывший министр экономики России полагает — сложившаяся ситуация окажет негативное влияние на российскую экономику. Он отмечает, что «ослабление рубля — дополнительный инфляционный шок».

«Для российской экономики это будет иметь тяжелые последствия, потому что это сырьевая экономика. Доля нефтегазовых доходов в бюджете — около половины. Вслед за нефтью обычно падают цены на газ», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль.