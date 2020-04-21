Особый противопожарный режим действует в 60 регионах России
Горит в основном сухая трава и леса. Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Особый противопожарный режим действует в более чем 60 регионах страны. Об этом заявили в МЧС. Горит в основном сухая трава и леса. Наиболее сложная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как говорят эксперты, в этом году бороться с огнем начали раньше обычного — в феврале, из-за аномально теплой зимы и ранней весны. Уже зафиксировано больше 140 тысяч возгораний. В связи с этим, дознаватели делают упор на противопожарную профилактику.
«Проведен ряд мероприятий, связанных с патрулированием территории, рейдовых осмотров. Во многом нам помогают надзорные органы регионов, это административно-технические комиссии, патрульно-постовая служба», — сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ Ринат Еникеев.
С начала года проведено больше 15 тысяч рейдов. По статистике, чаще всего причиной пожаров становится неправильная эксплуатация печного отопления и непотушенная сигарета.
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