Особый противопожарный режим действует в более чем 60 регионах страны. Об этом заявили в МЧС. Горит в основном сухая трава и леса. Наиболее сложная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как говорят эксперты, в этом году бороться с огнем начали раньше обычного — в феврале, из-за аномально теплой зимы и ранней весны. Уже зафиксировано больше 140 тысяч возгораний. В связи с этим, дознаватели делают упор на противопожарную профилактику.

«Проведен ряд мероприятий, связанных с патрулированием территории, рейдовых осмотров. Во многом нам помогают надзорные органы регионов, это административно-технические комиссии, патрульно-постовая служба», — сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ Ринат Еникеев.

С начала года проведено больше 15 тысяч рейдов. По статистике, чаще всего причиной пожаров становится неправильная эксплуатация печного отопления и непотушенная сигарета.