Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции

В Кремле прикидывают дату нового дня голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. День для волеизъявления граждан переносится с 22 апреля в связи с распространением коронавируса. По словам представителя главы государства, новые сроки определят по мере развития ситуации.

«Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас говорить о них как о чем-то таком решенном вряд ли можно. Потому что до начала мая предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения», — заявил Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что всероссийское голосование может пройти 24 июня — в дату Парада Победы в 1945 году или 8 июля — в День семьи, любви и верности.

«Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате. Но это не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования», — прокомментировал эту информацию пресс-секретарь президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле допустили перенос Единого дня голосования на декабрь или на 2021 год.