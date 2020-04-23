Отмечается, что контакты клиентов не станут использовать для рекламных рассылок.

В РЖД будут запрашивать номер телефона и e-mail у пассажиров при покупке билетов

Фото: www.globallookpress.com © Serguei Fomine

Пассажиры компании «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 апреля при покупке билетов (в кассах или онлайн) будут обязаны указывать номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

На указанные клиентом контактные данные будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

«Информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что раньше покупатели могли оставлять свои контакты для информирования от РЖД по желанию. Однако сейчас процедура закреплена на законодательном уровне — соответствующие изменения внесены в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Ранее 5-tv.ru писал, что РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон. Решение принято из-за падения спроса на билеты на фоне ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

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